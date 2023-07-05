Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
05 липня 2023, 18:15

Остання інспекція не виявила мінування ЗАЕС, але треба ще подивитись – МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Рафаель Гроссі, наголосив, що під час недавніх інспекцій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) не було виявлено мінувальної діяльності. Він підкреслив, що атомні станції не повинні використовуватися як військові бази, і МАГАТЕ стежить за дотриманням цього правила та інформує спільноту про будь-які подібні події.

На брифінгу в Японії, Гроссі зазначив: "Під час наших останніх інспекцій ми не виявили жодної мінувальної діяльності, але ми залишаємося надзвичайно пильними". Він наголосив, що навколо атомної електростанції все ще тривають бойові дії, включаючи контрнаступальні, і це ставить підвищені вимоги щодо безпеки.

Згодом, на офіційному веб-сайті МАГАТЕ з'явилася оновлена інформація про те, що експерти організації запросили додатковий доступ до деяких частин атомної електростанції для підтвердження відсутності мін або вибухівок на об'єкті. Зокрема, представники МАГАТЕ прагнуть отримати доступ до дахів реакторних блоків №3 і №4, а також до частин турбінних відділень і системи охолодження станції.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: