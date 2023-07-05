Вибух та постріли в Шевченківському суді Києва

05 липня 2023, 18:26

Сьогодні, 5 липня, в Шевченківському суді Києва сталася надзвичайна подія. За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", у судовому приміщенні був почути вибух та постріли. На місце події негайно прибули працівники поліції та швидкої медичної допомоги.

Інформація про інцидент була підтверджена в повідомленні каналу: "Кажуть, що в Шевченківському суді стався вибух та було чутно постріли. На місце прибули співробітники поліції та швидка медична допомога. Інформація про потерпілих уточнюється".

Згодом, поліція отримала повідомлення про вибух у судовому приміщенні, розташованому в Шевченківському районі Києва. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, спеціальні підрозділи, вибухотехніки та кінологи, повідомляє Національна поліція.

За отриманою інформацією з відкритих джерел, - вибух був спричинений чоловіком, який раніше, у 2015 році, вчинив підрив військовослужбовців Національної гвардії біля будівлі Верховної Ради. За даними, підозрюваний підірвав три гранати у приміщенні, де перебував конвоїр, та утримував його в заручниках. Попередньо також було почуто звуки перестрілки.

Редакція продовжує стежити за подіями.