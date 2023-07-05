Формальна влада Білорусі засудила сина опозиціонера на 8 років за гратами

05 липня 2023, 20:03

Син опозиціонера Віктора Бабарика, Едуард Бабарико, був засуджений у Білорусі на вісім років ув'язнення в колонії посиленого режиму. Інформацію про це повідомило видання "Зеркало".

Суд визнав Едуарда Бабарико винним у кількох звинуваченнях, зокрема в ухиленні від сплати податків у великому розмірі, легалізації злочинних коштів, організації масових заворушень і поширенні ворожнечі.

Крім позбавлення волі, суд призначив сину опозиціонера штраф у розмірі 185 тисяч білоруських рублів (приблизно 74 тисяч доларів). Варто зазначити, що Едуард Бабарико не визнає своєї провини і заперечує участь у будь-яких злочинах, за якими його звинувачують.

На судовому процесі він сказав: "Я не скоїв жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї вини". Едуард Бабарико відомий як співзасновник краудфандингових платформ "Вулик" і "MolaMola", які тепер вже припинили свою діяльність.

Також відомо, що у травні 2020 року він очолив передвиборчу кампанію свого батька, Віктора Бабарика. Обох, батька і сина, - затримали 18 червня того ж року, тому Едуард знаходиться вже за ґратами понад три роки.

Раніше адвокати звернулися з клопотанням про виклик до суду як свідка батька обвинуваченого, Віктора Бабарика, якого вже більше двох місяців немає звісток щодо стану здоров'я. Хоча суд задовольнив це прохання, деталі його виступу у справі сина залишаються невідомими.