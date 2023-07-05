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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
05 липня 2023, 20:10

Вибух в Шевченківському суді Києва: зловмисник загинув на місці

В Шевченківському суді, під час судового засідання, обвинувачений, якого доставили в суд, спробував втекти з-під варти, використавши невстановлений вибуховий пристрій. Про це повідомив Офіс генпрокурора. Інцидент призвів до смерті самого правопорушника.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний загинув під час спроби втечі. "Під час штурму приміщення поранено двох бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити, з якими рухалися спецназівці", - зазначив він у Telegram.

За фактом спроби втечі підсудного з-під варти розпочато досудове розслідування. Цей інцидент розглядається як небезпечний для життя багатьох людей.

Також варто відзначити, що можливим виконавцем теракту є Ігор Гуменюк, який 31 серпня 2015 року підірвав бійців Нацгвардії біля Верховної Ради. Сьогодні суд мав розглянути продовження запобіжного заходу для обвинуваченого. Попередньо підозрюваний перебував у СІЗО.

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