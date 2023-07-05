Вирок суду блогерці за фіксацію та поширення роботи ППО в Києві

05 липня 2023, 20:28

Суд виніс вирок киянці, яка поширювала у соціальних мережах інформацію про роботу систем протиповітряної оборони (ППО) під час масованої атаки з боку Росії 16 травня. За даними Київської міської прокуратури, жінці на ім'я Інна Воронова (Чернецька) було оголошено вирок.

Прокуратура повідомила, що Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості, за якою жінці було призначено 5 років позбавлення волі, але звільнено її від відбування покарання з умовою випробування на протязі 1 року.

У прокуратурі зазначили, що Інна Воронова повністю визнала свою провину і уклала угоду зі слідством. Продовжується слідство щодо ще 4 блогерів, які також публікували інформацію про роботу ППО в Києві.

Нагадаємо, Інна Воронова, блогерка і колишня дружина Юрія Чернецького, який був засуджений за постачання кокаїну для української еліти, опублікувала фото та відео польотів ракет на Київ та роботи ППО в своєму Instagram у ніч на 16 травня. Після отриманої критики вона видалила відео та фото, а пізніше записала відеозвернення зі словами вибачення.