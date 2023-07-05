Санкції проти Фрідмана та його партнерів на 10 років за рішенням РНБО

05 липня 2023, 20:38

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набувають чинності санкції, передбачені рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 5 липня, проти 18 компаній, що мають зв'язки з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Петром Авеном. Про це зазначено в указі президента під номером 371/2023 від 5 липня.

У указі зазначається, що РНБО підтримала пропозиції Національного банку щодо застосування санкцій. Кабінет Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Згідно з додатком до рішення РНБО, до списку санкцій увійшли 18 компаній, пов'язаних з Фрідманом, Авеном і Ханом. Серед них є ABH Holdings SA з Люксембургу та ABH Ukraine Limited з Кіпру, які є акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше - "Альфа-Банк Україна"). Також до списку включені кіпрські компанії Alfastrakhovanie Holdings Limited, ABH Financial Limited, Seline Limited, Masline Holdings Limited, Fostar Limited, EXT Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited, Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські острови) та російські компанії АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", АО "АльфаСтрахование", ООО "АС Финанс", ООО "АС Холдинг", ООО "АльфаСтрахование – ОМС", ООО "АльфаСтрахование – Жизнь".

Застосування санкцій починається з дня опублікування указу, а їх термін дії становить 10 років.