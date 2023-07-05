Генштаб повідомив про успіх ЗСУ в районі Клищіївки

05 липня 2023, 13:28

За інформацією, отриманою 5 липня від Military Media Center та речника Генерального штабу, Андрія Ковальова, ЗСУ маєють значні успіхи під час наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують тиснути на ворожі позиції на півночі та півдні від міста Бахмут, тим самим вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

"У районі Кліщіївки ми досягли часткового успіху, і наші війська закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив речник.

Зазначається, що російські окупанти чинять сильний опір, застосовують резерви та зазнають значних втрат. Бої тривають із збереженням високої інтенсивності.

Паралельно з наступом у районі Кліщіївки, Збройні Сили України продовжують стримувати російські війська на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.