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Суспільна думка
Події
05 липня 2023, 21:27

Вибух в суді Києва: подробиці від Ігоря Клименка

Інцидент, що стався в Шевченківському районному суді Києва, призвів до загибелі однієї людини та поранення двох інших.

Згідно з повідомленням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради 2015 року, Ігор Гуменюк, кинув вибуховий пристрій у правоохоронців та підірвав себе.

За словами міністра, Ігор Гуменюк був доставлений на засідання суду, яке тривало близько двох годин. Після його закінчення, Гуменюк зачинився в туалеті та кинув вибуховий пристрій у караул. Звідти він спробував несанкціоновано покинути залу суду, але був зупинений співробітниками-військовослужбовцями, які випустили постріл у повітря. Гуменюк забарикадувався в окремому приміщенні, після чого співробітники Корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися деблокувати його. В результаті проведених дій було кинуто ще один вибухонебезпечний предмет у працівників поліції, але їхнє життя врятували щити, що були перед ними.

Міністр підтвердив, що Ігор Гуменюк загинув від свого вибухового пристрою, а поранені співробітники поліції перебувають у лікувальних закладах, їхньому життю нічого не загрожує.

Клименко також наголосив, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які перевіряють наявність інших вибухових предметів чи пристроїв. Крім того, розпочато кримінальні провадження щодо цього інциденту, оскільки він має ознаки посягання на життя співробітників правоохоронних органів та спробу втечі з-під варти суду.

Міністр також спростував інформацію про те, що Гуменюк захопив зброю. Зараз слідство встановлює, де саме був знаходжений вибуховий пристрій та як Гуменюк його проніс до суду.

У результаті інциденту була проведена швидка евакуація всіх громадян, які перебували у суді та неподалік його. Подальші обставини цього випадку продовжують з'ясовуватись слідством та правоохоронними органами.

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