На Харківській залізниці викрита корупційна схема – СБУ

05 липня 2023, 14:30

Служба безпеки України заблокувала корупційну схему, яка діяла в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця". На нелегальному «бізнесі» було викрито двоє посадовців, які безжально розкрадали нові залізничні рейки, призначені для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області.

Такі незаконні дії з боку фігурантів могли призвести до серйозних проблем із логістикою Сил оборони на сході країни. Більше того, ці порушення могли дещо зашкодити поставкам військової техніки для Збройних Сил України на фронт.

За даними слідства, у протиправній схемі брали участь керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник. Протягом травня минулого року вони спеціально використовували застарілі рейки для ремонту зруйнованих залізничних колій, які вже втратили свій ресурс експлуатації. Аби приховати свої дії, вони фальсифікували дані у звітній та фінансово-господарській документації.

"Ця організована злочинна діяльність мала дещо прихований характер, оскільки нові рейки з державного резерву використовувались для комерційних замовлень, проте всі операції залишалися неофіційними, а отриману від них прибуток одержували у готівковій формі", - розповідає один із слідчих.

Зловмисникам вдалося навіть знищити маркування на нових комплектуючих, щоб ніхто не зміг їх ідентифікувати. За даними слідства, вони змогли заробити на своїй злочинній діяльності близько 1,2 млн грн.

У зв'язку з отриманими доказами служба безпеки заявила про підозру двом фігурантам за трьома статтями Кримінального кодексу України: розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, службове підроблення та одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі. Наразі обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.