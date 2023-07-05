В Ясинуватій на Донеччині пролунали потужні вибухи біля залізниці

05 липня 2023, 14:54

В тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи у районі залізниці 5 липня.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними зйомок місцевих, – вибухи пролунали у районі залізної дороги.

З'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму (задимлення), відкритий вогонь та пожежних.

При цьому інформації про ситуацію у місті поки немає ні від української, ні від російської сторони.

Як і раніше, ЗСУ застерігає мирних громадян, що перебувати поруч воєних об'єктів противника, складів БК та паливо-мастильних матеріалів, а також особового складу війск рф - є вкрай небезмечним!