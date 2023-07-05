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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
05 липня 2023, 15:11

Брянські партизани дроном-камікадзе знищили РЕБ Діабазол на росії

Важлива інформація надійшла з Брянської області на росії, де невідомі брянські партизани використали дрон-камікадзе для знищення російського комплексу РЕБ Діабазол. Це стало відомо з повідомлення Державної прикордонної служби України, опублікованого на їх Telegram-каналі у середу, 5 липня.

Згідно з інформацією, РЕБ Діабазол базувався на вантажному автомобілі Урал і представляв собою модифікацію станції П-37 Меч. Цей комплекс був рухомою двокоординатною станцією радіолокації (РЛС) кругового огляду наведення і цілевказівки.

В цілому, знищення або пошкодження станції Р37-ВА, - це вагомий успіх. За словами представників прикордонної служби, ця РЛС призначена для проведення радіолокаційної розвідки повітряних цілей, а також забезпечення наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам.

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