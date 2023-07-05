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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
05 липня 2023, 15:28

Угорщина продовжить блокувати допомогу Європейського Союзу для України

Угорщина продовжить блокувати допомогу Європейського Союзу для України до тих пір, поки ЄС не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомив міністр закордонних справ Угорщини, Петер Сійярто.

За його словами, блокування стосуються не лише заморожених 500 млн євро допомоги, а також майбутніх пропозицій щодо допомоги Україні.

Чому угорський банк потрапив до списку спонсорів тероризму:

OTP-Банк, який потрапив під європейські санкції, входить до числа 50 найбільших банків на росії і має важливе значення для економіки країни-агресорки. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів та представлений у понад 1 850 населених пунктах на росії. Банк займає провідні позиції на ринку POS-кредитування та ринку кредитних карт. За даними за 2020 рік, OTP Банк отримав прибуток в розмірі 113 млн рублів та сплатив близько 190 млн рублів до бюджету росії у формі податку на прибуток. Крім того, банк надавав пільгові умови кредитування російським військовим і визнавав так звані "наротні республіки" Донецька та Луганська.

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