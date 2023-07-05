05 липня 2023, 15:28

Угорщина продовжить блокувати допомогу Європейського Союзу для України до тих пір, поки ЄС не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомив міністр закордонних справ Угорщини, Петер Сійярто.

За його словами, блокування стосуються не лише заморожених 500 млн євро допомоги, а також майбутніх пропозицій щодо допомоги Україні.

Чому угорський банк потрапив до списку спонсорів тероризму:

OTP-Банк, який потрапив під європейські санкції, входить до числа 50 найбільших банків на росії і має важливе значення для економіки країни-агресорки. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів та представлений у понад 1 850 населених пунктах на росії. Банк займає провідні позиції на ринку POS-кредитування та ринку кредитних карт. За даними за 2020 рік, OTP Банк отримав прибуток в розмірі 113 млн рублів та сплатив близько 190 млн рублів до бюджету росії у формі податку на прибуток. Крім того, банк надавав пільгові умови кредитування російським військовим і визнавав так звані "наротні республіки" Донецька та Луганська.