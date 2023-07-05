Подорожувати стане безпечніше: УЗ повертає воєнізовану охорону до поїздів

05 липня 2023, 16:02

З метою посилення безпекових заходів для пасажирів, АТ "Укрзалізниця" повідомила про поновлення супроводу воєнізованою охороною пасажирських поїздів з 30 червня 2023 року. Ця охорона вже працює в поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначив, що цей проект буде масштабовано з урахуванням результатів першого тижня.

"Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із впровадженням жіночого купе, - поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня", - заявив Євген Лященко.

Проєкт воєнізованої охорони включає двох працівників, які впродовж рейсу забезпечують постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Вони мають спецформу та знаки розрізнення, а також проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Звернутися до працівників воєнізованої охорони можна за допомогою провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення. Вони також можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.