Судитимуть трьох «освітян» Луганщини що працювали на окупантів

05 липня 2023, 16:24

Прокурори Щастинської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох псевдоосвітян, які організували навчальний процес за російськими стандартами. Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Серед обвинувачених – так звана «начальниця управління освіти адміністрації міста Антрацит та Антрацитівського району».

Розслідуванням встановлено, що на цю посаду у серпні 2022 року окупаційна влада рф призначила жительку м. Антрацит.

Жінка публічно пропагувала впровадження критеріїв та стандартів освіти, регламентованих нормами та вимогами законодавства держави-агресора. Розповідала про перепідготовку вчителів в рф, забезпечення шкіл російськими навчальними посібниками та художньою літературою. Видавала атестати в школах на тимчасово окупованій території.

Брала участь у постановних відеозаписах та фотозвітах для пропагандистських ЗМІ.

Також на бік ворога перейшли жителька Щастинського району та житель Старобільського району.

Після повномасштабного російського вторгнення вони погодилися стати директорами освітніх закладів при окупантах. Жінка стала керівником незаконно створеної «Денежниківської школи Новоайдарського району лнр». Чоловік очолив так званий «державний освітній заклад лнр «Білолуцька гімназія».

Псевдоосвітяни активно впроваджували у навчальний процес підконтрольних їм закладів стандарти освіти держави-агресора – організували викладання предметів за російськими підручниками та мовою агресора, змінили форму оцінювання школярів на 5-бальну.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.