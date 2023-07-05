Як медом намазано: до Угорщини приїхав російський міністр

05 липня 2023, 17:14

У середу в Угорщину завітав з візитом міністр охорони здоров'я росії, Михаіл Мурашко. Відзначимо, що таке відвідування є дивною подією, оскільки російський чиновник вперше прибуває до країни-члена Європейського Союзу та НАТО після того, як росія напала на Україну. Про це повідомило агентство Reuters.

Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини, провів спільну пресконференцію з Михаілом Мурашко у Будапешті, на якій підкреслив важливість тримання "каналів зв'язку відкритими" між Угорщиною та росією та подальшу співпрацю на розумних та прагматичних засадах.

Сійярто осудив війну в загальних рисах і закликав до мирних переговорів, втім, він не звинувачував росію у прямому вторгненні. Також зазначив, що Угорщина вважає поставки зброї в Україну неприйнятними, оскільки вони сприяють продовженню конфлікту.

"Ми засуджуємо війну найрішучішим чином, але в той же час ми вважаємо, що поставки зброї продовжують війну", - зазначив Петер Сійярто. Водночас, Угорщина не надсилатиме зброю до України.

Угорський міністр закордонних справ висловив сподівання, що "росатом" - російське агентство з ядерної енергетики, побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції "Пакш" згідно з планами, передбаченими контрактом 2014 року. Побудова нових реакторів планується до 2030 і 2031 років.