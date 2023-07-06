Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 06.07.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже приблизно 232,3 тис. осіб, знищено 404 засоби ППО ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,
- артилерійських систем – 4310 (+22) од,
- РСЗВ – 657 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 404 (+9) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 605 (+7).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!