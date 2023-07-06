Керівника Київміськбуду, що підкорив Еверест під час війни, - відсторонено від посади

06 липня 2023, 14:03

Тимчасова контрольна комісія, складена з депутатів Київради, готується оприлюднити результати перевірки діяльності Київміськбуду та його керівництва.

Ця ініціатива виникла після того, як керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

На спільному засіданні наглядової ради та правління Київміськбуду було прийнято рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням провідної міжнародної аудиторської фірми. Крім того, була утворена тимчасова контрольна комісія, до завдань якої входить проведення детальної перевірки діяльності Київміськбуду та його керівництва.

У цей же час, наглядова рада наказала Київміськбуду продовжувати забезпечувати виконання зобов'язань перед інвесторами.

Відомо, що Київміськбуд є підприємством, власність якого на 80% належить місту Київ. Основною діяльністю компанії є будівництво та продаж квартир у новобудовах столиці, а її структуру складає 38 підприємств.

Варто відзначити, що раніше стало відомо, що у травні керівник Київміськбуду Ігор Кушнір підкорив Еверест разом зі своєю дружиною Оксаною, тоді як він покинув територію України з довідкою про інвалідність.

Журналістам також вдалось дізналися, що у дружини очільника Київміськбуду є вілла за 20 млн євро на Лазуровому узбережжі Франції.