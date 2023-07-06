До уваги абітурієнтів! Горлівський інститут іноземних мов запрошує на он-лайн навчання!

06 липня 2023, 13:52

Співбесіди проводяться з конкурсних предметів, передбачених форматом НМТ 2023 року!

Пройшовши відповідні співбесіди, вступник бере участь у конкурсі на вступ з їх результатами – бали з предметів співбесіди прирівнюються до результатів НМТ!

Наші переваги:

✅ Вступ на рівень бакалавра:

якщо вступник зареєстрований на особливо небезпечній або тимчасово окупованій території (і заявив про це, надавши скан-копії відповідних документів для реєстрації пільги в базі освіти), не зміг пройти НМТ, він може брати участь у конкурсі на бюджетне місце за результатами співбесіди, яка проводиться онлайн!

Така пільга поширюється на вступників, хто має реєстрацію місця проживання на особливо небезпечних територіях громад Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та ін. області.

Переглянути перелік територій.

Попередньо погодивши можливі Ваші питання (за номерами: 066 982 35 50; 050 708 94 97) Ви можете подати заяву на участь у співбесідах з 1 липня по 16 липня (консультації з питання подання заяв надаються за вказаними телефонами!).

✅ Вступ на рівень магістра:

якщо вступник уже має диплом спеціаліста або магістра, він має право вступати на контрактну форму навчання за результатами вступних випробувань в інституті (без результатів ЄВІ!).

Абітурієнтів з дипломом бакалавра запрошуємо брати участь у конкурсі на бюджетні місця: бюджетні місця виділено на усі конкурсні пропозиції, на які оголошено набір!

✅ Осіб, хто вже має вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра!), запрошуємо здобувати вищу освіту на контракті за іншою спеціальністю, скориставшись ваучером на навчання.

✅ 9 спеціальностей, на які завжди є попит у суспільства й роботодавців. Більшість програм, які пропонуються вступникам, за подвійними спеціальностями, що БЕЗПЕРЕЧНО розширює можливості працевлаштування.

✅ Зручний формат навчання: онлайн за розкладом або з консультаціями викладачів за індивідуальним графіком.

✅ Повна освітня та організаційна підтримка студентів з боку викладачів та деканатів.

З усіх питань щодо вступу звертайтеся за телефонами:

066 982 35 50;

050 708 94 97;

Будемо раді всіх бачити в нашому інституті!