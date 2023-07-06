Чому були зачинені укриття у Львові під час ракетної атаки з’ясує поліція

06 липня 2023, 14:34

Під час нічного ракетного обстрілу Львова було зафіксовано зачиненими щонайменше 10 укриттів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко реагує на цю ситуацію з обуренням та повідомляє про початок кримінального провадження.

У своєму зверненні Клименко зазначає: "Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України "Залишення у небезпеці". Винні мають бути притягнуті до відповідальності."

Мер Львова Андрій Садовий у своєму виступі на "Радіо Свобода" пояснює, що деякі укриття не встигли відкрити, оскільки люди, які відповідають за них, не встигли вийти з будинку та надати доступ. Він звертається до громадян з проханням почекати декілька хвилин, доки люди зможуть безпечно вийти та відкрити укриття.

Відзначимо, що після загибелі трьох людей, які не змогли потрапити до укриття під час ракетного обстрілу Києва, президент Володимир Зеленський оголосив широкомасштабну перевірку споруд захисту по всій країні.