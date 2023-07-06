Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
06 липня 2023, 15:39

На Харківщині росіянами повністю знищено вокзал

В результаті артилерійського удару, здійсненого російськими військовими злочинцями в середу, 6 липня, в Богодухівському районі Харківщини, місцевий вокзал залізничної станції був повністю зруйнований. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, "6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію Одноробівка у Богодухівському районі. За попередніми даними, використано артилерію". В результаті обстрілу виникла масштабна пожежа, яка повністю знищила вокзал.

Джерело: "Харківська обласна прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: