На Харківщині росіянами повністю знищено вокзал

06 липня 2023, 15:39

В результаті артилерійського удару, здійсненого російськими військовими злочинцями в середу, 6 липня, в Богодухівському районі Харківщини, місцевий вокзал залізничної станції був повністю зруйнований. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, "6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію Одноробівка у Богодухівському районі. За попередніми даними, використано артилерію". В результаті обстрілу виникла масштабна пожежа, яка повністю знищила вокзал.