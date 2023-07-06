Шарію було повідомленно про нову підозру – СБУ

06 липня 2023, 15:53

Новий етап розслідування справи блогера Анатолія Шарія, пов'язаного з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), був оголошений Службою безпеки України (СБУ).

У заяві, опублікованій пресслужбою СБУ в четвер, 6 липня, наголошується, що Шарій виконував завдання російських спецслужб, допомагаючи створювати постановочні відео з допитів українських полонених. Це виявлено шляхом розкриття нових фактів, які свідчать про інформаційно-підривну діяльність блогера.

За даними СБУ, Анатолій Шарій особисто надавав поради ФСБ щодо зйомки допитів та формулювання запитань до військовополонених. Після зйомок він монтував відео, вирізаючи "невигідні" моменти для росіян. Отримані матеріали використовувалися росією для дискредитації військово-політичного керівництва України як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

Слідство також встановило, що Шарій мав спільника в особі М.Ю. Косенка, який був кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ і спілкувався з блогером, надаючи йому допомогу в окупованому Севастополі.

Антон Шевцов, екс-начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, також виявився ключовою фігурою, надаючи Шарію відео з допитів двох полонених військових Збройних Сил України, які пізніше були "погоджені" з російськими спесслужбами.

В кінцевому результаті, Шарій додавав власні коментарі до відео та публікував їх на своїх інтернет-платформах, а також повідомляв своїм кураторам, надсилаючи посилання на опубліковані матеріали. Зазначається, що навіть після монтажу полонені не могли приховати свій поганий стан, що було зазначено самим Шарієм у його розмовах зі спільником.

За зібраними доказами, СБУ повідомила Шарію про підозру за статтею 28 частиною 2 та статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України, які стосуються державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.

Наразі обидва фігуранти справи - Анатолій Шарій та Антон Шевцов - переховуються від правосуддя. За такі злочини їм загрожує довічне ув'язнення.

Розслідування справи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.