Зросла кількість жертв нічного обстрілу у Львові - ДСНС

06 липня 2023, 16:03

У результаті нічного ракетного обстрілу житлового будинку у Львові, кількість жертв зросла до п'яти осіб. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про це у Telegram в четвер, 6 липня, зазначивши, що рятувальники дістали ще одне тіло жінки з-під завалів.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п'яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - повідомив Козицький.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), кількість постраждалих у результаті цього ворожого обстрілу збільшилася до 40 людей. Наразі, сім осіб врятовано, а 64 особи були евакуйовані.

Роботи на місці трагедії тривають. Для розміщення та харчування постраждалих було розгорнуто шість наметів, а також забезпечено надання психологічної допомоги.