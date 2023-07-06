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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
06 липня 2023, 16:03

Зросла кількість жертв нічного обстрілу у Львові - ДСНС

У результаті нічного ракетного обстрілу житлового будинку у Львові, кількість жертв зросла до п'яти осіб. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про це у Telegram в четвер, 6 липня, зазначивши, що рятувальники дістали ще одне тіло жінки з-під завалів.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п'яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - повідомив Козицький.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), кількість постраждалих у результаті цього ворожого обстрілу збільшилася до 40 людей. Наразі, сім осіб врятовано, а 64 особи були евакуйовані.

Роботи на місці трагедії тривають. Для розміщення та харчування постраждалих було розгорнуто шість наметів, а також забезпечено надання психологічної допомоги.

Джерело: "ДСНС"
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