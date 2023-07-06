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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
06 липня 2023, 16:25

Великий склад БК росіян було знищено у Макіївці - Маляр

Українські артилеристи успішно атакували великий військовий склад в тимчасово окупованій Макіївці, розташованій у Донецькій області, де знаходилася значна кількість снарядів і ракет для РСЗВ Град. Про це 6 липня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступник міністра оборони, висловлюючи свою вдячність українським артилеристам, зазначила, що це "яскравий приклад ефективної роботи". Вона підкреслила, що українські артилеристи нанесли точний удар, а зусилля аеророзвідників сприяли корегуванню цієї атаки. Результатом було знищення великого складу, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 Град.

Дуже важливо, що Збройні сили України щодня знаходять і нейтралізують склади та логістичні вузли, які належать російським окупантам. Маляр зазначила, що ці дії є відповіддю на лобові штурми з боку противника, а військові завдають ефективних точкових ударів, які наносять значні втрати окупантам. Вона додала, що в сучасній війні логістичні цілі є ключовими.

Інформація про знищення великого складу БК в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині з’явилась ввечері 4 липня.

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