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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
06 липня 2023, 16:37

З російського полону повернули захисників та дітей

У четвер, згідно з офіційним повідомленням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вдалося визволити 45 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також двох цивільних осіб, які перебували в полоні росії.

Серед звільнених вояків є два офіцери, 41 рядовий і сержант, а також цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону.

Крім того, було повернуто додому двох українських дітей, які незаконно були вивезені до російської федерації. Серед них 6-річний Ренат та 10-річна Варвара. Звільнення дітей було предумовлено великим обміном полоненими, що відбувся минулого року в жовтні, під час якого їхня мати, бойовий медик, також була звільнена.

Керівник Офісу президента зазначив, що повернення цих дітей було вкрай важливим для їхньої матері та чоловіка, які довго чекали на цей момент. росія незаконно депортувала дітей у спробі приховати свої дії.

Андрій Єрмак підкреслив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання повернути всіх українських полонених. Завершуючи свою заяву, він висловив вдячність та заявив: "Слава героям України".

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