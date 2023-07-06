З російського полону повернули захисників та дітей

06 липня 2023, 16:37

У четвер, згідно з офіційним повідомленням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вдалося визволити 45 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також двох цивільних осіб, які перебували в полоні росії.

Серед звільнених вояків є два офіцери, 41 рядовий і сержант, а також цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону.

Крім того, було повернуто додому двох українських дітей, які незаконно були вивезені до російської федерації. Серед них 6-річний Ренат та 10-річна Варвара. Звільнення дітей було предумовлено великим обміном полоненими, що відбувся минулого року в жовтні, під час якого їхня мати, бойовий медик, також була звільнена.

Керівник Офісу президента зазначив, що повернення цих дітей було вкрай важливим для їхньої матері та чоловіка, які довго чекали на цей момент. росія незаконно депортувала дітей у спробі приховати свої дії.

Андрій Єрмак підкреслив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання повернути всіх українських полонених. Завершуючи свою заяву, він висловив вдячність та заявив: "Слава героям України".