Посол Грузії Георгій Закарашвілі виїхав з України

06 липня 2023, 18:40

Посол Грузії в Україні, Георгій Закарашвілі, покинув Київ у відповідь на вимогу українського керівництва, повідомляє грузинське зовнішньополітичне відомство, як цитує видання "Новини-Грузія" у четвер, 6 липня.

Раніше Міністерство закордонних справ України запропонувало грузинському послу Георгію Закарашвілі повернутись до Тбілісі для проведення консультацій з урядом та пошуку шляхів вирішення ситуації щодо ув'язненого в Грузії Михайла Саакашвілі.

У відповідь на це, грузинське Міністерство закордонних справ назвало кроки Києва "несправедливими", але заявило, що Тбілісі утримується від додаткової реакції та подальшого загострення ситуації.

Як відомо, 3 липня Михайло Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні в онлайн-форматі, під час якого стало відомо, що його стан є вкрай виснаженим.