Уночі 6 липня 2023 Львів атаковано «калібрами»: знищено сім крилатих ракет

06 липня 2023, 12:28

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину.

Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!

Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!