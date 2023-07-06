В Софії відбулась зустріч Зеленського з Президентом Болгарії

06 липня 2023, 19:50

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом до Болгарії, зустрівся з президентом Руменом Радевим, повідомляє пресслужба українського лідера у четвер, 6 липня.

Під час переговорів, Володимир Зеленський наголосив на важливості правильно називати реальні речі і розставляти акценти. Він висловив вдячність болгарському народу за те, що той прийняв багато українців. Президент відзначив, що мешканці Болгарії чітко розуміють, що насправді відбувається в Україні.

"Це не просто "конфлікт", це війна. Воєнні дії на нашій землі привели до того, що мільйони людей залишили свої домівки в пошуках безпеки для своїх дітей", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорювалася реалізація української формули миру. Володимир Зеленський привітав готовність Болгарії долучитися до цього процесу, зокрема щодо забезпечення продовольчої безпеки. Президент висловив сподівання, що керівництво Болгарії візьме участь у Глобальному саміті миру. Також була підкреслена важливість призначення посла Болгарії в Україні.

Окрема увага була приділена співпраці в Чорноморському регіоні між обома країнами.