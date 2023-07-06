Вечірня сводка від Генештабу ЗСУ: росія активно використовує авіацію

06 липня 2023, 20:02

За даними Генерального штабу ЗСУ, росія використала авіацію для наступу на Лиманському напрямку, але ці спроби були безуспішними. Протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, і не спостерігається ознак формування наступальних угруповань. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожа військова присутність продовжується, але на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Протягом доби на Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, спробував витіснити наші війська з позицій у районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, але не зміг досягти успіху. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори під щільним вогнем авіації та артилерії. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському напрямку в районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка під вогнем артилерії. Противник вів безуспішні наступальні дії на Шахтарському напрямку в районі Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на запобіганні просуванню наших військ. У той же час, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження виявленим цілям противника і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за останню добу здійснила шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби ворога.