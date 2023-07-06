Про зміну строків оновлення фото у паспорті - Міграційна служба

06 липня 2023, 20:16

Карантин, який був введений в Україні через пандемію COVID-19, був скасований з 1 липня 2023 року. У зв'язку з цим, Державна міграційна служба України оголосила про зміни у строках вклеювання фотографій у паспорт при досягненні віку 25 та 45 років.

Згідно з повідомленням служби, "відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку". Це означає, що якщо вам виповнилося 25 або 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, вам потрібно буде вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року.

Міграційна служба наголошує, що якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт буде підлягати обміну на ID-картку. Такі заходи є важливими для забезпечення оновлення та актуалізації особистих документів громадян.