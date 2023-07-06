Наслідки нічної атаки рф на Львів: руйнування, загиблі та поранені

06 липня 2023, 12:40

Унаслідок ракетної атаки з боку Російської Федерації, що спрямована на Львів, сталася трагедія, в результаті якої загинуло чотири людини, а 34 постраждали. Крім того, було пошкоджено близько 30 будинків. Про це інформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Підтверджена загибель чотирьох людей. На момент обстрілу вони перебували всередині будинку. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих. Також постраждали 34 особи. Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено приблизно 30 будинків та понад 50 автомобілів", - зазначив Козицький.

Для ліквідації наслідків удару було залучено 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Глава обласної військової адміністрації додав, що протиповітряна оборона збила сім ракет "Калібр", які були запущені ворогом з Чорного моря над територією Львівської області.

Уламки ракети впали у двох районах. У Львівському районі, неподалік будівлі Народного дому, утворилася вирва, а в Золочівському районі пошкоджено приватне господарство в одному з сіл. За попередньою інформацією, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

За даними мера Львова Андрія Садового, 13 поранених в результаті ракетної атаки перебувають у лікарнях у різних станах. Крім того, пошкоджено 35 будинків, з яких 60 помешкань зазнали уражень.

Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

У Львові оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих в наслідок ракетної атаки на місто