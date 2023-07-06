Чотири колаборанта на Луганщині підуть під суд за «службу» окупантам

06 липня 2023, 12:52

Прокурори Сєвєродонецької, Щастинської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох громадян України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що влітку 2022 року проросійськи налаштовані мешканці регіону добровільно вступили на «службу» в незаконні правоохоронні органи окупантів.

Луганчанин, колишній слідчий одного з місцевих відділів міліції та адвокат при окупантах став «в.о. прокурора м. Сєвєродонецька лнр». Після 2014 року він підтримав владний режим країни-агресора.

Наразі «очільник» розповідає пропагандистським медіа про нібито відновлення функціонування прокуратури Сєвєродонецька та так званих «державних» органів.

Житель Довжанська (стара назва Свердловськ), колишній капітан міліції, обійняв посаду «тво начальника Сєвєродонецького мввс мвс лнр».

Колаборант особисто роздає вказівки підлеглим щодо пошуку та виявлення проукраїнськи налаштованих містян.

Луганчанка добровільно погодилася очолити «відділ митного оформлення № 4 митного посту «Красна Талівка». Раніше вона працювала в митних органах України.

Наразі забезпечує надходження «митних платежів» для потреб окупаційного режиму на Луганщині.

Ще одна обвинувачена ‒ мешканка Старобільщини. Жінка присягнула на вірність псевдореспубліці та почала «служити» в «Новопсковському райвідділі поліції міністерства внутрішніх справ лнр».

За протиправні дії усім особам загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.