Проблеми з електроенергією через атаки росії — Міненерго

06 липня 2023, 13:27

Україна зіткнулася з проблемами електропостачання внаслідок нічного російського ракетного удару по Львівщині та обстрілів військами росії біля лінії фронту в різних населених пунктах країни.

Міністерство енергетики підтвердило ці факти і повідомило про поширення проблем з електричним живленням.

У заяві пресслужби Міністерства енергетики зазначено: "Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населених пункти".

Проблеми з електропостачанням також поширюються на інші регіони України. За словами представників Міністерства енергетики, прифронтові та прикордонні області, такі як Запорізька, Херсонська, Харківська та Донецька, також страждають від обстрілів, що призводить до відключення електроенергії для деяких споживачів. У Донецькій області без електропостачання залишилися майже 15 тисяч споживачів.

Попередні обстріли також призвели до знеструмлення частини абонентів у Чернігівській та Сумській областях. Міністерство енергетики заявило, що ремонтні бригади працюють на відновлення електропостачання там, де це можливо з точки зору безпеки.

Також були зафіксовані випадки знеструмлення в Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях. В Івано-Франківській області тимчасово відключено понад 38 тисяч споживачів через технологічні порушення, проте наразі всіх повернули в електричну мережу. Крім того, частина споживачів у Київській та Дніпропетровській областях також зазнала відключень через технологічні проблеми.

Варто зазначити, що українські електростанції здатні забезпечити повну потребу споживачів у електроенергії, яка виробляється на території країни, повідомили у Міністерстві енергетики.