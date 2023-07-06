Зеленський прибув з офіційним візитом до Болгарії

06 липня 2023, 13:36

Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Болгарії, який був пов'язаний з важливими зустрічами та переговорами.

За даними сайту flightradar24, урядовий літак Airbus A-319 з президентом України на борту вилетів з Кишинева о 11:06 і прибув до Софії після 12:04.

Зеленський особисто оголосив про свій візит до болгарської столиці через соціальні мережі. Він написав у своєму Twitter: "Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами".

За словами президента, центральними питаннями обговорень будуть оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру".

У зв'язку з очікуваним приїздом президента Зеленського, в Софії було посилено заходи безпеки.

Останній візит глави української держави до Болгарії відбувся 7 років тому, коли на посаді президента перебував Петро Порошенко.

Напередодні візиту, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку до зустрічей з президентом Зеленським і висловив жаль щодо витоку інформації в ЗМІ.