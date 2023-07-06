ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку - Тарнавський

06 липня 2023, 13:49

На Таврійському напрямку продовжуються успішні військові дії Сил оборони, спрямовані на просування вперед та звільнення наших територій. Військові мають значні успіхи в своїх операціях.

За добу артилерійські підрозділи Сил оборони, що діють на Таврійському напрямку, виконали 1293 вогневих завдання.

Противник зазнав значних втрат убитими та пораненими внаслідок наших операцій. Лише протягом останньої доби, ворог втратив більше трьох рот військових з особового складу.

Також була знищена значна кількість військової техніки противника. Всього було знищено 47 одиниць, зокрема 6 танків, 3 бойові броньовані машини (ББМ), 4 гармати Д-30, самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", 4 безпілотні літальні апарати "Zala" та "Supercam", 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубицю "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", радіолокаційну станцію "Зоопарк", 2 станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) та автомобільну техніку.

Додатково, було також знищено 5 складів боєприпасів ворога, що наносить значний удар по можливостях противника.

Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю!