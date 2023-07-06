Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 07.07.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 510 російських окупантів, збили 17 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять понад 232,8 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4070 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
- артилерійських систем – 4330 (+20) од,
- РСЗВ – 658 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 408 (+4) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 612 (+7).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!