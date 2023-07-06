Чехія передасть Україні гелікоптери та боеприпаси

07 липня 2023, 15:25

У найближчий час Чехія передасте Україні гелікоптери та боєприпаси, як повідомив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

За його словами, Чехія надає Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць боєприпасів. Фіала також повідомив, що Чехія візьме участь у підготовці пілотів, включаючи навчання на винищувачах F-16. Крім того, будуть передані симулятори, щоб пілоти могли тренуватися безпосередньо в Україні.

Раніше вже повідомлялося, що українські військові активно вдосконалюють свої навички роботи зі західною технікою, яка має збагатити арсенал ЗСУ. Останнє тренування спеціальних підрозділів із взаємодії з американським багатофункціональним гелікоптером Black Hawk відбулося на одному з напрямків фронту. Українська розвідка продемонструвала, як наші бійці освоюють роботу з цим легендарним американським гелікоптером - "Чорний яструб".