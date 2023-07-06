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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
07 липня 2023, 15:25

Чехія передасть Україні гелікоптери та боеприпаси

У найближчий час Чехія передасте Україні гелікоптери та боєприпаси, як повідомив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

За його словами, Чехія надає Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць боєприпасів. Фіала також повідомив, що Чехія візьме участь у підготовці пілотів, включаючи навчання на винищувачах F-16. Крім того, будуть передані симулятори, щоб пілоти могли тренуватися безпосередньо в Україні.

Раніше вже повідомлялося, що українські військові активно вдосконалюють свої навички роботи зі західною технікою, яка має збагатити арсенал ЗСУ. Останнє тренування спеціальних підрозділів із взаємодії з американським багатофункціональним гелікоптером Black Hawk відбулося на одному з напрямків фронту. Українська розвідка продемонструвала, як наші бійці освоюють роботу з цим легендарним американським гелікоптером - "Чорний яструб".

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