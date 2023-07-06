На Луганщині окупанти посилюють атаки на півдні від Сватового

07 липня 2023, 15:41

За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на Луганщині ворог здійснив атаку поблизу Кармазинівки.

Артем Лисогор, голова Луганщини, повідомив: "Загарбники спробували просунутися ближче до Кармазинівки, що розташована на південь від Сватового. Вони підтримували свої намагання за допомогою авіації, але не змогли досягти успіху. Російські війська також здійснили повітряні удари по цьому населеному пункту та Невському".

Крім того, обстріли артилерією продовжуються - минулої доби противник обстрілював Білогорівку та Невське.

Втім, російські війська зазнають значних втрат. За інформацією, отриманою від військових, щодня до Луганська доставляють понад 80 загиблих окупантів.

Ситуація на сході України залишається напруженою, але українські військові продовжують відстоювати свої позиції та відповідати на атаки противника.