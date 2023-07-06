Череватий про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку

07 липня 2023, 16:37

За повідомленням речника Східного угруповання військ ЗСУ, Сили оборони України успішно зірвали «великий» весняний наступ окупантів, на який росія дуже сподівалась.

Сергій Череватий зазначив, що завдяки ефективним діям Сил оборони, плани окупантів щодо захоплення Луганської та Донецької областей в межах адміністративних кордонів були зірвані. Він підкреслив, що атаки противника були локальними і менш масштабними, ніж вони планували.

Череватий зазначив, що за останній час на Лимано-Куп'янській ділянці фронту ворог зосередив значні сили і намагається бути агресивним, але завдяки відповідним заходам Сил оборони, вдалося відбити шість атак та 19 авіаційних нальотів. Противник також активно використовував артилерію, здійснивши 578 обстрілів різного калібру і типу.

Під час відбиття штурмів Сили оборони ліквідували 35 окупантів, поранили 82 особи і взяли двох в полон. Крім того, на Лиманському та Куп'янському напрямках військові знищили БМП окупантів, мінометний розрахунок і п'ять безпілотних літальних апаратів.

Ситуація на фронті залишається напруженою, проте Сили оборони продовжують ефективно протистояти ворогу.