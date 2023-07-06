Із Києва до Слов'янська потягом № 101/102 - УЗ

07 липня 2023, 16:49

Згідно з повідомленням пресслужби Укрзалізниці, з 11 липня маршрут потяга № 101/102 Херсон - Київ буде розширений до Слов'янська. Перший рейс за новим графіком у зворотному напрямку запланований на 12 липня. Крім цього, для пасажирів буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, який буде забезпечувати зв'язок з київсько-херсонським рейсом.

Це рішення дозволить розширити залізничні сполучення між Києвом та Слов'янськом. Зокрема, пасажири з Донеччини матимуть можливість користуватись новими маршрутами до Корсуні, Сміли, Долинської та Миколаєва. Пасажири з Херсонщини зможуть подорожувати до Гребінки, Лубнів, Миргорода, Полтави, Краснограда та Лозової.

Згідно з графіком, поїзд з Києва буде вирушати по непарних числах о 20:42 та прибувати до Слов'янська о 06:48. У зворотному напрямку, з Слов'янська до Києва, рейс буде здійснюватись по парних числах о 09:45, з прибуттям до столиці о 20:30.