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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
07 липня 2023, 17:06

Україна від Словаччини отримає ще 16 САУ Zuzana 2

Словаччина планує передати Україні ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, а також спільно розробляти новий тип гаубиць. Президент Словаччини Зузана Чапутова оголосила про це під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Братиславі.

Згідно зі словами президента Чапутової, співробітництво між Словаччиною та Україною розширюється в різних сферах, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони та бойових літаків. Окрім цього, українська армія скоро отримає 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Президент Словаччини також зазначила, що обидві країни мають намір спільно розробляти новий тип гаубиць і розпочати спільне виробництво боєприпасів Zuzana, а також систем розмінування "Божена". Вона наголосила, що Україна виявила бажання збільшити обсяги розмінувального устаткування.

Зазначимо, що вже раніше Словаччина доставила до України вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, а нова поставка буде фінансово підтримана Данією, Німеччиною та Норвегією.

Самохідна артилерійська установка Zuzana має 155-міліметрову гаубицю з довжиною ствола 52 калібри та може здійснювати постріли на відстань до 41 кілометра. Швидкість вогню становить до 6 пострілів за хвилину.

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