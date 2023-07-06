Загроза на ЗАЕС зменшується, але не знята повністю – Буданов

07 липня 2023, 18:46

Загроза техногенної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) існує, поки там продовжують перебувати російські окупанти. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, під час інтерв'ю агентству Reuters.

Буданов підтвердив, що наразі завдяки спільним зусиллям загроза техногенної катастрофи на ЗАЕС зменшується, проте він застеріг, що ризики не повністю усунуті, оскільки атомна станція залишається під контролем російських окупантів.

"Ми можемо сказати, що загроза зменшується, але ми не можемо стверджувати, що вона повністю знята. Доки російські війська контролюють станцію, існує можливість повторення техногенної катастрофи в будь-який момент, якщо вони так вирішать", - підкреслив Буданов.

Також голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловився щодо наступальних дій української армії на фронті. Він зазначив, що контрнаступ триває, але успіх буде досягнутий з часом. Буданов нагадав про приклад Бахмута, який російські війська атакували протягом 10 місяців. Він зауважив, що завдання, яке стоїть перед українською армією, трохи більше за масштабом, але часу на виконання його менше.