У ніч на 7 липня 2023 року знищено 12 ударних БпЛА типу «шахед»

У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів».
У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
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