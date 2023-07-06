У Львові завершено розбір завалів: 10 загиблих, 42 поранених

07 липня 2023, 12:28

У результаті розбору завалів після удару російськими ракетами "калібр" у Львові, рятувальники оголосили, що знайшли тіло ще однієї жертви, ставши таким чином 10-ю загиблою особою. Про це повідомив голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.

"Унаслідок учорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку у Львові загинуло 10 людей. Одне тіло було виявлено минулої ночі, ще одне - сьогодні вранці. Крім того, 42 людини отримали поранення, з яких 16 госпіталізовані", - розповів Козицький.

Він також наголосив, що місцеві мешканці, якщо вони потребують допомоги, можуть звернутися на гарячу лінію Львівської області, набравши номер 112, або заповнити спеціальну анкету.

Також було надано номер телефону волонтерської спільноти медико-психологічної допомоги: 068 003 4014.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська федерація здійснила ракетний удар по Львову 6 липня ранком за допомогою ракет "калібр". Було зафіксовано три влучення. Загалом, окупанти атакували Україну 11 ракетами протягом тієї ночі, з яких 7 були збиті протиповітряними оборонними системами.