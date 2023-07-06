Біля Кліщіївки ЗСУ мають частковий успіх - Генштаб

07 липня 2023, 12:43

Українські військові продовжують здобувати успіхи у наступі на Бахмутському напрямку, зокрема біля Кліщіївки. Про це 7 липня повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов, з посиланням на інформацію Military Media Center.

За словами Ковальова, Збройні Сили України продовжують проводити наступальні операції на зазначеній ділянці фронту. Вони тиснуть на противника, відбиваються від контратак та змушують росіян відступати з раніше захоплених позицій.

В районі Кліщіївки військові мають частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, але тривають важкі бої.

У той же час, Збройні Сили України відбивають атаки ворога на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За інформацією Ковальова, протягом минулої доби ворожі сили спробували витіснити українські війська на Лиманському напрямку, але успіху не мали. Водночас, на Авдіївському напрямку ЗСУ стримують наступ російських військ біля Первомайського в Донецькій області, а на Мар’їнському напрямку відбили атаки в районі самої Мар’їнки.