Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
07 липня 2023, 12:51

Нідерланди офіційно визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом

Нідерландська Палата представників офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter-акаунті 7 липня. У своєму повідомленні він привітав Нідерланди з цим важливим кроком:

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також висловив свою вдячність Нідерландам за міцну та комплексну підтримку України у цьому питанні. Визнання Голодомору геноцидом є важливим кроком у визнанні та осуді страшних злочинів проти українського народу.

Голодомор 1932-1933 років, штучно спричинений радянським режимом, призвів до мільйонів жертв серед українського населення. Цей геноцид став одним з найбільш трагічних періодів в історії України, і визнання його міжнародним співтовариством є важливим кроком у забезпеченні справедливості та запобіганні повторенню подібних злочинів у майбутньому.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: