Нідерланди офіційно визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом

07 липня 2023, 12:51

Нідерландська Палата представників офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter-акаунті 7 липня. У своєму повідомленні він привітав Нідерланди з цим важливим кроком:

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також висловив свою вдячність Нідерландам за міцну та комплексну підтримку України у цьому питанні. Визнання Голодомору геноцидом є важливим кроком у визнанні та осуді страшних злочинів проти українського народу.

Голодомор 1932-1933 років, штучно спричинений радянським режимом, призвів до мільйонів жертв серед українського населення. Цей геноцид став одним з найбільш трагічних періодів в історії України, і визнання його міжнародним співтовариством є важливим кроком у забезпеченні справедливості та запобіганні повторенню подібних злочинів у майбутньому.