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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 липня 2023, 13:01

З хрестом та в рясі проти кортежу Зеленського: проросійська дрібна провокація в Болгарії

В столиці Болгарії Софії відбувся несподіваний інцидент, коли скандальний болгарський політик з проросійської партії «відродження», Атанас Стефанов, в рясі та з хрестом у руках напав на кортеж президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє місцеве видання Телеграф у своєму матеріалі.

Відео інциденту швидко поширилося в мережі, а російські пропагандистські пабліки його використали для своїх цілей. Вони назвали політика, який одягнув рясу, "православним болгарським священником" і стверджували, що він "оголосив анафему Зеленському".

На відео видно, як Атанас Стефанов гучно кричить на Зеленського, розмахуючи розп'яттям перед кортежем. Він повторював фрази, такі як "Анафема, анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи". Однак поліцейські швидко втрутилися і зупинили скандаліста, відвівши його в сторону.

Варто зазначити, що Атанас Стефанов відомий своєю симпатією до російської федерації. Він очолює болгарське громадське об'єднання "друзі росії". Цей інцидент став ще одним підтвердженням його проросійських поглядів.

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