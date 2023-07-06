МАГАТЕ огляули кілька ділянок ЗАЕС, доступа до даху поки не мають

07 липня 2023, 13:16

На пресконференції в Токіо генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про прогрес у проведенні інспекцій на Запорізькій АЕС. Він зазначив, що експерти організації відвідали кілька ділянок, включаючи басейни для охолодження, і не виявили жодних ознак вибухових речовин або мін. Про це повідомляють журналісти з посиланням на CNN.

Із заяви Гроссі: "Я думаю, що ми маємо прогрес". Водночас він зауважив, що доступ МАГАТЕ до даху АЕС ще не був отриманий. Враховуючи той факт, що АЕС знаходиться в "зоні активних бойових дій", – потрібен час для отримання доступу.

Варто згадати, що раніше Генштаб ЗСУ висловлював занепокоєння щодо можливої підготовки провокацій на території Запорізької АЕС, яка перебуває під окупацією російськими терористами з 4 березня 2022 року.

За оперативною інформацією, 4 липня було виявлено сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої, на покрівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької АЕС, повідомили у Генштабі.