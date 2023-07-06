Новий пакет допомоги від США, включно з касетними боєприпасами - ЗМІ

07 липня 2023, 14:53

За повідомленням агентства Associated Press, влада США прийняла рішення виділити новий пакет військової допомоги для України на суму 800 млн доларів. Цей пакет включатиме касетні боєприпаси, які вперше будуть надані українським силам. Джерела, на які посилається агентство, повідомляють про це у п'ятницю, 7 липня.

У склад цього пакету військової допомоги також увійдуть бронемашини Bradley і Stryker, а також різні боєприпаси для гаубиць і систем HIMARS.

Зазначається, що касетні боєприпаси, надані Пентагоном, матимуть менший коефіцієнт нерозірваних зарядів, що зменшить ризик ненавмисної смерті цивільних осіб.

Уся зброя, що планується для передачі Україні - зі зберігання на військових складах армії США.

Раніше українська сторона зверталась до США з проханням надати касетні боєприпаси, щоб допомогти подолати лінії оборони російських військ і здобути успіх у поточному контрнаступі. Варто відзначити, що російські сили вже давно використовують касетні боєприпаси проти українських сил.