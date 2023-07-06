07 липня 2023, 15:14

Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області передали суду обвинувальні акти щодо двох осіб, які звинувачуються у колабораційній діяльності з ворогом, згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у весняний період 2022 року двоє мешканців Луганщини добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Один з обвинувачених, житель Старобільщини, колишній заступник головного лікаря Новопсковської лікарні, отримав підвищення від окупантів і очолив так звану "Державну установу «Новоайдарське територіальне медичне об’єднання» ЛНР". Другий обвинувачений є головним лікарем "Щастинської міської лікарні" і після окупації продовжив свою "діяльність" на території так званої ЛНР.

Ці "державні установи" підпорядковуються фейковому "Міністерству охорони здоров’я ЛНР" і виконують державну політику та нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованій території регіону. Крім того, обвинувачені періодично надають інтерв'ю пропагандистським каналам, де розповідають про результати своєї роботи.

Наразі матеріали обвинувачень передані до судів для розгляду по суті. Згідно з Кримінальним кодексом, за протиправні дії звинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права протягом 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також можлива конфіскація їхнього майна.

Досудове розслідування проводили співробітники 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.