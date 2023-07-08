Олексій Кузнєцов: «Маємо допомагати молодим людям, які хочуть робити нашу країну кращою»

08 липня 2023, 14:11

В Києві відбувся форум «Інтеграція молоді в громаду — простір для розвитку», організований «ЗеМолодіжкою Луганщини».

«Був радий відвідати молодіжний форум. Захід охопив дві дискусійні панелі. Під час обох було висловлено дуже багато цікавих думок, ідей з обговорюваних питань. Як спікер виступив на одній з дискусійних панелей. Поділився з присутніми своїм досвідом роботи як політичного та громадського діяча.

Приємно було бачити, як актуальні для молоді суспільно-політичні питання сумісними зусиллями обговорювали вже досвідчені громадські та політичні діячі, науковці з одного боку та активна молодь – з іншого.

Активність як спікерів, так і аудиторії говорить про те, що тематика та формат заходу є актуальними. Вважаю, захід вдався, та надалі планую долучатися до таких заходів, які проводитиме «ЗеМолодіжка Луганщини», адже молодь – це наше майбутнє!» – розповів секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець.

Під час форуму його учасники обговорили різноманітні аспекти вкрай актуальних питань для молодих людей, які є внутрішньо переміщеними особами з Луганщини. Зокрема, як повноцінно інтегруватися у нові громади та як бути максимально корисними у процесі відродження Луганщини після її деокупації.

До обговорення долучилися представники керівного складу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Руслан Галгаш та Андрій Смородін, в.о. керівника центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов, співробітник Луганської обласної військової адміністрації Тетяна Мирошниченко, директор Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень, голова Луганської обласної молодіжної ради Ганна Рясна та членкиня координаційної ради з подолання проявів домашнього насильства при Сєвєродонецькій міській військовій адміністрації, співзасновниця ГО «Нація небайдужих» Юлія Чехута.

«Залюбки відгукнулася на пропозицію взяти участь у форумі. В якості спікера долучилася до однієї з дискусійних панелей. Розповіла присутнім про діяльність Луганської обласної військової адміністрації у сфері молодіжної політики та звернула увагу молоді на грантові можливості для юних українців. Вважаю заходи такого формату вкрай корисними для розбудови нашої країни, для активного залучення молоді в політичне життя громад», - прокоментувала свою участь у заході головний спеціаліст відділу молодіжної політики та організаційно-аналітичної роботи управління молоді та спорту Луганської обласної військової адміністрації Тетяна Мирошниченко.

Голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов також відзначає важливість та актуальність заходів щодо молодіжних ініціатив:

«На жаль, не зміг бути присутнім на заході, але по завершенню форуму його учасники ділилися зі мною позитивними враженнями та відгуками. Вважаю, молодим та активним людям, які хочуть проявити себе як політичні або громадські діячі, які хочуть робити нашу країну кращою, маємо максимально допомагати!» – наголосив Олексій Кузнєцов.